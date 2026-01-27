Il trasferimento di Ngonge all’Espanyol è in chiusura, dopo appena 6 mesi finisce la sua avventura in granata

Ciryl Ngonge è a un passo da lasciare il Torino in questa sessione di calciomercato, la trattativa con l’Espanyol è infatti in fase di chiusura. Terminerà, dunque, in anticipo il prestito del belga al Torino e il Napoli lo girerà all’Espanyol, in quanto detentore del cartellino del giocatore.