Il trasferimento di Ngonge all’Espanyol è in chiusura, dopo appena 6 mesi finisce la sua avventura in granata

Ciryl Ngonge è a un passo da lasciare il Torino in questa sessione di calciomercato, la trattativa con l’Espanyol è infatti in fase di chiusura. Terminerà, dunque, in anticipo il prestito del belga al Torino e il Napoli lo girerà all’Espanyol, in quanto detentore del cartellino del giocatore.

Cyril Ngonge of Torino FC gives a high five to a ball boy during the Serie A football match between Torino FC and ACF Fiorentina.
ultimo aggiornamento: 27-01-2026

9 Commenti
Vanni(CAIROVATTENE IN BELIZE)
Vanni(CAIROVATTENE IN BELIZE)
2 minuti fa

Oramai vende tutto, anche i fuoriclasse.

Cup
Cup
11 minuti fa

Non lo rimpiangeremo: magari non è scarso, magari altrove sarà devastante, ma al Toro, soprattutto in questo “toro”, ci stava come il razzo a merenda…

Fabio (febius6)
Fabio (febius6)
28 minuti fa

In un 4-2-3-1 avrebbe avuto un senso e largo a destra poteva anche dimostrare qualcosa, del resto quello visto a Verona era un buon giocatore, persino ottimo per l’effecì ma utilizzato da seconda punta non aveva nulla da dire! Fa specie (ma non è una novità) vederlo partire ora che… Leggi il resto »

