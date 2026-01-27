Il trasferimento di Ngonge all’Espanyol è in chiusura, dopo appena 6 mesi finisce la sua avventura in granata
Ciryl Ngonge è a un passo da lasciare il Torino in questa sessione di calciomercato, la trattativa con l’Espanyol è infatti in fase di chiusura. Terminerà, dunque, in anticipo il prestito del belga al Torino e il Napoli lo girerà all’Espanyol, in quanto detentore del cartellino del giocatore.
Oramai vende tutto, anche i fuoriclasse.
Non lo rimpiangeremo: magari non è scarso, magari altrove sarà devastante, ma al Toro, soprattutto in questo “toro”, ci stava come il razzo a merenda…
In un 4-2-3-1 avrebbe avuto un senso e largo a destra poteva anche dimostrare qualcosa, del resto quello visto a Verona era un buon giocatore, persino ottimo per l’effecì ma utilizzato da seconda punta non aveva nulla da dire! Fa specie (ma non è una novità) vederlo partire ora che… Leggi il resto »