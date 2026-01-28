Proseguono i dialoghi tra la società granata e quella viola per Luca Ranieri, difensore classe 1999 della Fiorentina

Il Torino continua a guardarsi intorno alla ricerca di ulteriori profili, quando la sessione di mercato invernale è entrata nella sua fase più concitata. Dopo l’arrivo di Tchoca la società granata non si può fermare – considerata l’idea di rinforzare anche numericamente il reparto – e vuole arrivare ad un altro innesto. Negli ultimi giorni si è fatto più evidente l’interesse per Luca Ranieri. Il difensore classe 1999, attualmente in forza alla Fiorentina, piace molto alla dirigenza granata ma la Fiorentina non intende abbassare le richieste.

Ranieri, si tratta sulla base di 5 milioni

Il ds Petrachi è a lavoro per trovare un altro giocatore da aggiungere al pacchetto difensivo di Baroni. La società granata e quella viola sono costantemente in contatto per trovare una quadra sulla formula d’acquisto, che per ora segna ancora una distanza tra le parti. La dirigenza viola vorrebbe monetizzare dall’eventuale partenza del difensore, tant’è che sembra aver rifiutato altre formule diverse da quella della cessione. La cifra per cui le due società stanno trattando da qualche giorno si aggira introno ai 5 milioni, una somma che il Torino deve valutare anche e soprattutto in virtù delle sue caratteristiche.

Toro, per la difesa c’è bisogno di un mancino

L’acquisto ormai ufficiale del nuovo difensore Joao Pedro Tchoca, porta con se, oltre che un mix di scetticismo e curiosità, anche un calciatore dal piede destro. Come già noto, il Torino di Baroni ha un solo difensore di ruolo macino (Masina), tra le altre cose anche infortunato. Motivo per cui l’interesse del Torino per Ranieri ha ragione di esistere, in una difesa composta da soli destri che hanno manifestato non poche incertezze fino ad adesso. Il difensore viola, di piede mancino, rappresenta un’opportunità sia di aggiungere alla rosa un tassello utile per le sue caratteristiche, ma soprattutto un profilo di leadership che vacilla da qualche tempo nella retroguardia granata.