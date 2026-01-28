La dirigenza granata è tornata a monitorare il difensore che era già stato seguito precedentemente da Vagnati

La finestra del calciomercato si sta avvicinando inesorabilmente alla sua conclusione, e in questi ultimi giorni il Torino sta sondando l’inserimento di nuovi possibili innesti.

Nonostante la trattativa tra Torino e Fiorentina per Ranieri sia ancora in corso, i granata hanno riallacciato i contatti per Kapuadi, difensore del Legia Varsavia già monitorato in passato dall’area scouting del Toro. Nel novembre scorso, l’allora direttore tecnico Vagnati era stato in Polonia per osservare da vicino il giocatore. Se l’operazione Ranieri dovesse saltare, il Torino avrebbe dunque già pronto un piano di riserva per inserire in rosa un difensore mancino.

Il Torino torna su Kapuadi

Kapuadi era già stato seguito più volte dal Torino, ma in questa sessione di mercato il difensore potrebbe finalmente vestire la maglia granata. Un mancino in difesa è infatti essenziale per i granata, che finora hanno dovuto fare i conti con poche alternative in rosa. Nei prossimi giorni, a seconda dell’evoluzione della trattativa per Ranieri, la dirigenza potrebbe tornare a contattare il Legia Varsavia per valutare le condizioni del trasferimento. Sono pochi i giorni rimasti a disposizione del Torino per rinforzare la propria rosa, e vista l’incertezza sugli esiti delle trattative del momento, i granata stanno valutando più opzioni.