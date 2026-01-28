Tutte le notizie delle ultime 24h di calciomercato in Serie A, dal Napoli a un super Parma, passando per Juve e Genoa

E’ quasi terminata la sessione invernale di calciomercato per la Serie A, ma in questi ultimi giorni ci si aspetta ancora molte altre notizie ed ufficialità per le squadre della massima serie italiana. Ultime 24 ore incredibili per il Parma, che in un giorno cha chiuso praticamente 3 nuovi acquisti. Il primo acquisto per i crociati è Franco Carboni, in arrivo in prestito con diritto di riscatto dall’Empoli, in Serie B; il secondo nome è quello di Nicoloussi Caviglia, il centrocampista scuola Juve si trasferisce al Parma in prestito con diritto di riscatto, che diventerà obbligo in caso di salvezza dei ducali; il terzo e più recente nome è quello del franco-camerunese Elphege, attaccante del Grenoble (in Ligue 2, seconda serie francese). Anche il Napoli in cerca di nuovi colpi, si punta Alisson Santos, esterno classe 2002 dello Sporting Lisbona, c’è l’accordo di massima con il giocatore, si tratta sulla base di un prestito. Occhio anche all’idea Terrier del Bayer Leverkusen.

La Juve punta tutto su Kolo Muani

E’ tour de force finale per la Juve, che non abbandona la speranza di rivedere alla Continassa Kolo Muani, richiamato in bianconero dai suoi ex-compagni della Juve. Sul fronte PSG non ci sono grandi opposizioni, ma resta da capire se il Tottenham sarà disposto ad interrompere anticipatamente il prestito che lega il francese al team di Premier League. Ad ogni modo l’operazione potrebbe ripetersi sulla base di un prestito secco, con eventuali successivi sviluppi a fine stagione.

Intanto continua anche l’interessamento per Norton-Cuffy del Genoa, idea di un prestito con obbligo di riscatto in caso di qualificazione in Champions, ma sponda ligure rimangono dei dubbi.

Genoa, Lazio, Cagliari e Fiorentina

Proprio il Grifone chiude l’acquisto Amorim dell’Alverca, il centrocampista arriva a titolo definitivo per 8 milioni di euro più 2 di bonus. La Lazio invece pensa ad Arnau Martinez, centrocampista classe 2003 del Girona – per ora solo qualche contatto con il giocatore -, e a Adrian Przyborek, classe 2007 del Pogon Szczecin, considerato un grandissimo talento per il calcio polacco. Il Cagliari invece tenta il colpo Raterink, terzino classe 2006 del De Graafschap, prima offerta del club sardo (il club olandese chiede circa un milione di euro). Infine, la Fiorentina ci prova per Disasi del Chelsea, ma innanzitutto c’è da capire la volontà del giocatore.