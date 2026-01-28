Ormai fuori dal progetto Torino, il centrocampista rientrerà dal prestito e sarà girato in prestito: è vicino alla squadra turca

In questo 2026 è uscito dai radar o, meglio, il Torino ha deciso di non puntare più su di lui. E così Asllani si è ritrovato a dover fare solo panchina, per poi non essere nemmeno più convocato. Ora si profila la possibilità che possa dire sì al Besiktas: il club turco ha un’intesa di massima con l’Inter, che detiene il cartellino, e con lo stesso calciatore.

Il nazionale albanese, se nelle prossime ore dovesse chiudersi l’accordo, rientrerà a Milano per poi essere girato nuovamente in prestito. Si chiuderà così anzitempo la sua avventura a Torino, con sei mesi di anticipo.