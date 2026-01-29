Vista la partenza di Ngonge il Torino ora cerca un giocatore che possa sostituirlo: il calciatore della Lazio è seguito anche dal Monaco

L’operazione Ngonge-Espanyol è in dirittura d’arrivo e per questo motivo il Torino ora cercherà un sostituto da inserire in rosa.Il belga in prestito con diritto di riscatto dal Napoli al Torino non ha trovato la continuità nelle prestazioni sperata dai granata e potrebbe far rientro in Campania, dove il Napoli è pronto a rigirarlo in Spagna, direzione Barcellona (sponda Espanyol). Il profilo che il direttore tecnico granata Gianluca Petrachi avrebbe adocchiato è quello di Tijani Noslin, esterno offensivo olandese di proprietà della Lazio.

La pista Noslin

I granata lo stanno seguendo da qualche giorno e sembrerebbe esserci ancora la volontà di provare ad inserirsi in trattativa con la Lazio, nonostante non manchi la forte concorrenza su tutte del Monaco, che ha messo nel mirino lo stesso obiettivo dei granata. Il 14 biancoceleste non è certo incedibile per Sarri, che sì l’ha spesso mandato in campo, ma solo 2 volte dal 1′.

La carta Baroni

A convincere l’olandese a scegliere il Torino rispetto ad altre destinazioni ci sono ben poche opzioni, dato anche il rendimento dei granata nelle ultime uscite, ma il jolly che il Toro ha in mano e la presenza (almeno per ora) di Marco Baroni sulla panchina granata. Il tecnico fiorentino ha infatti già allenato Noslin nel periodo insieme all’Hellas Verona e potrebbe riuscire a convincere l’olandese al trasferimento in Piemonte. Resta di fatto che la posizione è in bilico e un risultato negativo contro il Lecce porterebbe quasi certamente al suo esonero, senza quindi la possibilità di sfruttare il tecnico come carta vincente sul fronte Noslin.