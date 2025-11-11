Toro.it

Il Torino sta già preparando le prossime mosse di mercato, un rinforzo per la difesa potrebbe arrivare già a gennaio

Il Torino a pochi mesi dall’apertura del mercato sta già iniziando a valutare le future possibili manovre che potrebbero rinforzare la rosa di Baroni.

A confermare questa notizia è stata la presenza di Vagnati allo stadio del Legia Varsavia, squadra che milita nel campionato polacco. Il direttore tecnico del Torino è partito all’indomani del derby della Mole per poter assistere all’incontro della squadra di casa contro il Nieciecza, per osservare da vicino la prestazione di Kapuadi. Il difensore centrale della Repubblica Democratica del Congo è infatti uno dei possibili obiettivi di mercato dei granata, che sono ancora in cerca di un altro interprete per la difesa.

Ritorna l’interesse su Kapuadi

Questa non è stata la prima volta che Vagnati ha visto da vicino Kapuadi, già a ottobre era infatti andato in Polonia per vederlo. Tuttavia nelle ultime settimane i granata sembrano aver rinnovato l’interesse per il difensore che potrebbe garantire una maggiore profondità alla rosa di Baroni. Il tecnico granata infatti, dopo le prime settimane del campionato sembra ora aver confermato l’assetto della squadra sul modulo del 3-5-2. Una linea difensiva composta da tre interpreti necessita almeno di un sostituto per ogni ruolo, ma al momento, a eccezione di Tameze, sono solo 4 i giocatori centrali che possono ricoprire quell’incarico.

Le condizioni per ottenere il giocatore

Attualmente Kapuadi ha un contratto che lo legherebbe al club polacco fino al giugno del 2028, ma la possibilità di ottenerlo in anticipo nella sessione di mercato invernale non è remota. La dirigenza del Legia Varsavia sembra essere disposta a considerare l’interesse del Torino davanti a un’offerta che possa permettere al club di cedere il giocatore. La squadra polacca valuta Kapuadi intorno ai 4 milioni, e un’offerta che si avvicini a quella cifra potrebbe permettere ai granata di ottenere le prestazioni del giocatore prima del termine della stagione.

Davide Vagnati, sporting director of torino FC, looks at his phone prior to the Serie A football match between Torino FC and ACF Fiorentina.
ultimo aggiornamento: 11-11-2025

13 Commenti
Scimmionelli
Scimmionelli
28 minuti fa

Vergognoso il razzismo dei tordi clonati che ironizzano sul fatto che un giocatore di colore abbia il passaporto polacco. Probabilmente figli dei tordi che nella Torino degli anni 70 esponevano i cartelli “Non si affitta a Meridionali”.

notu
notu
8 minuti fa
Reply to  Scimmionelli

Torino e i torinesi sono sempre stati aperti ed ospitali, addirittura remissivi tanto che oramai chi parla in dialetto viene sbeffeggiato. Fatela finita con la storia dei cartelli razzisti, chi paga l’affitto e non rompe i co glio ni è benvenuto in tutto il mondo.

andrepinga
andrepinga
54 minuti fa

ma far tornare Dellavalle no?

Scimmionelli
Scimmionelli
39 minuti fa
Reply to  andrepinga

Si’, se qui non fosse pieno di zerotreini Delleballe pronti a crocifiggere Dellavalle al primo errore e se l’interruzione del prestito non richiedesse anche il “si'” del Modena (che e’ tutt’altro che scontato).
In queste condizioni e’ piu’ probabile che Dellavalle resti a Modena fino a Giugno.

ale_maroon79
ale_maroon79
32 minuti fa
Reply to  andrepinga

Dipende qual è la durata concordata del prestito.
Se si può, sarebbe meglio riprendersi Dellavalle… anche se Kapuadi è mancino e un difensore sinistro ci serve come il pane (Masina è inadatto in Serie A).

Last edited 24 minuti fa by ale_maroon79
Cup
Cup
1 ora fa

Per me a gennaio in difesa giocherà Zapata…

