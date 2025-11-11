Il Torino sta già preparando le prossime mosse di mercato, un rinforzo per la difesa potrebbe arrivare già a gennaio

Il Torino a pochi mesi dall’apertura del mercato sta già iniziando a valutare le future possibili manovre che potrebbero rinforzare la rosa di Baroni.

A confermare questa notizia è stata la presenza di Vagnati allo stadio del Legia Varsavia, squadra che milita nel campionato polacco. Il direttore tecnico del Torino è partito all’indomani del derby della Mole per poter assistere all’incontro della squadra di casa contro il Nieciecza, per osservare da vicino la prestazione di Kapuadi. Il difensore centrale della Repubblica Democratica del Congo è infatti uno dei possibili obiettivi di mercato dei granata, che sono ancora in cerca di un altro interprete per la difesa.

Ritorna l’interesse su Kapuadi

Questa non è stata la prima volta che Vagnati ha visto da vicino Kapuadi, già a ottobre era infatti andato in Polonia per vederlo. Tuttavia nelle ultime settimane i granata sembrano aver rinnovato l’interesse per il difensore che potrebbe garantire una maggiore profondità alla rosa di Baroni. Il tecnico granata infatti, dopo le prime settimane del campionato sembra ora aver confermato l’assetto della squadra sul modulo del 3-5-2. Una linea difensiva composta da tre interpreti necessita almeno di un sostituto per ogni ruolo, ma al momento, a eccezione di Tameze, sono solo 4 i giocatori centrali che possono ricoprire quell’incarico.

Le condizioni per ottenere il giocatore

Attualmente Kapuadi ha un contratto che lo legherebbe al club polacco fino al giugno del 2028, ma la possibilità di ottenerlo in anticipo nella sessione di mercato invernale non è remota. La dirigenza del Legia Varsavia sembra essere disposta a considerare l’interesse del Torino davanti a un’offerta che possa permettere al club di cedere il giocatore. La squadra polacca valuta Kapuadi intorno ai 4 milioni, e un’offerta che si avvicini a quella cifra potrebbe permettere ai granata di ottenere le prestazioni del giocatore prima del termine della stagione.