Il Torino avrebbe messo gli occhi sul difensore della Juve Stabia: possibilità di una trattativa per arrivare al giocatore a gennaio
Si chiama Andrea Giorgini, è un difensore classe 2002 e gioca con la maglia della Juve Stabia. Su di lui, secondo quanto si legge gianlucadimarzio.com, il Torino avrebbe messo gli occhi. Il giocatore questa estate si è trasferito al club di Castellammare in prestito con obbligo di riscatto dal Sudtirol. La dirigenza granata lavorerebbe per un trasferimento già a gennaio, fermo restando la possibilità che sia già scattato il riscatto e che si possa intavolare una trattativa con la Juve Stabia, club in cui militano i due granata Ciammaglichella e Cacciamani.
Tutti nomi di primo livello che daranno un valore aggiunto importante nel 2030, in prospettiva di essere venduti nel 2031…
Prima il polacco Kapuadi, adesso Giorgini. Vediamo quanti difensori verranno accostati al Toro dai soliti ben informati in vista di Gennaio. Secondo me passiamo la dozzina.