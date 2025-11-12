Il Torino avrebbe messo gli occhi sul difensore della Juve Stabia: possibilità di una trattativa per arrivare al giocatore a gennaio

Si chiama Andrea Giorgini, è un difensore classe 2002 e gioca con la maglia della Juve Stabia. Su di lui, secondo quanto si legge gianlucadimarzio.com, il Torino avrebbe messo gli occhi. Il giocatore questa estate si è trasferito al club di Castellammare in prestito con obbligo di riscatto dal Sudtirol. La dirigenza granata lavorerebbe per un trasferimento già a gennaio, fermo restando la possibilità che sia già scattato il riscatto e che si possa intavolare una trattativa con la Juve Stabia, club in cui militano i due granata Ciammaglichella e Cacciamani.