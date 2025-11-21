Il centrocampista granata è uno dei punti di riferimento di Baroni, il Torino dovrà ora decidere se offrirgli un rinnovo di contratto

Il Torino ha finalmente ritrovato un buon assetto tattico con cui continuare il campionato e la striscia di risultati utili consecutivi. Dopo le prime settimane di sbandamento, Baroni sembra essere riuscito ad aver trovato anche i giusti interpreti del suo 3-5-2 per permettere ai granata di tornare a scalare la classifica.

Tra i vari giocatori ad aver assecondato le richieste dell’allenatore, Tameze è stato uno degli uomini chiave che ha facilitato la transizione verso una difesa a 3. Il francese, seppur sia un centrocampista di ruolo ha saputo adattarsi bene al nuovo incarico per permettere alla squadra di ritrovare stabilità. Tameze nelle ultime settimane è stato sempre in concorrenza per una maglia da titolare, e anche a partita in corso, ha dimostrato di poter essere un giocatore che può fornire un buon contributo alla squadra.

Tameze in scadenza

Nonostante sia finalmente riuscito a distinguersi all’interno della rosa del Torino, Tameze si sta avvicinando inesorabilmente verso il termine del suo contratto. Il francese al momento è uno dei giocatori chiave della squadra, e verosimilmente, il tecnico spingerà per far sì che possa prolungare la sua permanenza in granata.

Nel giugno del 2026 il francese potrebbe lasciare la squadra piemontese da svincolato, ma un eventuale rinnovo permetterebbe a Baroni di poter contare ancora sul suo jolly difensivo.

Jolly granata durante la Coppa d’Africa

Tra un mese avrà inizio la Coppa d’Africa, e il Torino in quel periodo dovrà salutare temporaneamente Coco e Masina, che parteciperanno alla competizione rispettivamente con la Guinea Equatoriale e con il Marocco. In quelle settimane, Baroni sarà privato di due dei suoi centrali, e per far fronte a questa perdita, il tecnico farà affidamento su Tameze, che seppur sia un centrocampista, ha saputo adattarsi in maniera ottimale al ruolo di centrale. Il francese sarà quindi fondamentale nelle prossime settimane, e in quel periodo cercherà di aiutare la squadra nel miglior modo possibile per convincere la società a continuare a investire su di lui.