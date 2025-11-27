Secondo Sky Sport Svizzera, il difensore dell’Eintracht avrebbe aperto al trasferimento nella sessione invernale

Novità sul fronte Aurèle Amenda. In seguito alle trattive già condotte in estate per il difensore svizzero dell’Eintracht Francoforte, le voci riguardanti un suo possibile trasferimento al Torino si sono nuovamente intensificate in questi ultimi giorni.

La fonte arriva direttamente dalla Svizzera, più precisamente da un’esclusiva proveniente dalla redazione elvetica di Sky Sport. Secondo quanto riportato da un articolo del giornalista Sacha Tavolieri, infatti, la pista riguardante il difensore si sarebbe riaperta in vista del mercato di gennaio.

Amenda-Torino, le ultime

Avendo disputato con i tedeschi solo poco più di 200 minuti in stagione, infatti, sia l’Eintracht che l’entourage del giocatore avrebbero aperto ad un trasferimento a gennaio. La volontà del giocatore sarebbe infatti quella di trovare più minutaggio nell’ottica di conquistarsi la chiamata al prossimo mondiale.

In base a quanto riportato, il Torino sarebbe quindi ancora vigile sul fronte Amenda, determinato a chiudere l’affare prima della concorrenza. Con il passaggio alla difesa a tre, a differenza dei piani iniziali, si parla già da un po’ di un possibile rinforzo proprio al pacchetto difensivo, per allungare le rotazioni e sopperire ad eventuali assenze.