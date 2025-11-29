Il Torino studia il colpo Amenda per gennaio: cosa comporterebbe però alla lista Serie A?

Le voci di mercato intorno ad Aurèle Amenda tornano a scaldarsi. Dopo la trattativa sfumata in estate, negli ultimi giorni la pista si sarebbe nuovamente scaldata. Il Torino avrebbe infatti riaperto i dialoghi per il giovane difensore dell’Eintracht Francoforte, già cercato con decisione durante l’estate.

La situazione attuale del classe 2003 è piuttosto chiara: con poco più di 200 minuti complessivi disputati in stagione, il club tedesco e l’entourage del giocatore sarebbero disponibili a valutare una cessione già a gennaio.

Amenda trova poco spazio in Germania: la situazione

La volontà di Amenda sembra altrettanto definita: il difensore svizzero vorrebbe trovare maggiore continuità per non perdere terreno nella corsa verso una possibile convocazione al prossimo Mondiale. Il Torino osserva e valuta.

Con l’introduzione stabile della difesa a tre, rispetto ai piani iniziali, i granata potrebbero infatti valutare l’acquisto di un ulteriore centrale difensivo a gennaio, nell’ottica di allungare le rotazioni. Ma cosa comporterebbe per la lista dei 25?

Il Toro su Amenda, il francese rientrerebbe negli Under 22

Un eventuale arrivo di Amenda, inoltre, non avrebbe alcun impatto sulla lista dei 25. Avendo 22 anni, il difensore svizzero rientrerebbe infatti nella categoria degli under 22, calciatori che non occupano uno slot nella lista delle squadre di Serie A.

Il discorso cambierebbe invece nel caso di un acquisto di un giocatore più esperto. Un over 22 obbligherebbe il Torino a effettuare una scelta e liberare un posto nella lista, che comunque potrà essere modificata nella sessione invernale. Attualmente restano fuori Schuurs, a causa del lungo infortunio, e Sazonov, escluso per motivi tecnici dopo il mancato trasferimento estivo.