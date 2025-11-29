Il centrocampista è diventato uno dei possibili obiettivi di mercato della squadra lombarda, che potrebbe dare più spazio al giovane turco

Il Torino nonostante non abbia ripreso il campionato come sperato, ha ormai trovato da settimane l’assetto tattico con cui condurre il suo campionato.

Tuttavia, tra i giocatori in rosa, Ilkhan è uno dei giovani granata ad aver assistito a un importante ridimensionamento del suo ruolo in campo. Il giovane turco dopo essere risultato decisivo all’esordio stagionale in Coppa Italia contro il Modena, ha fatto fatica a rivedere il campo con continuità. Per questo motivo, il classe 2004, potrebbe essere interessato a un trasferimento già nella prossima sessione di mercato.

Il Monza punta su Ilkhan

L’attuale situazione di Ilkhan è passata sotto gli occhi del Monza, che visto lo scarso impiego del giocatore, sarebbe interessato ad averlo in rosa per condurre la seconda metà di stagione. Il classe 2004, oltre ad aver esordito in maniera più che positiva in questa stagione, si è anche affermato tra i titolari della nazionale turca Under 21. Con il suo paese, il giovane granata ha sempre trovato il campo, e quando è stato chiamato in causa ha spesso deciso gli incontri con le sue reti. Per questo motivo, il Monza, che attualmente guida al comando la classifica di Serie B, vedrebbe di buon occhio l’arrivo di Ilkhan per incrementare il tasso tecnico della squadra.

Contratto in scadenza

Il rapporto tra Ilkhan e il Torino potrebbe concludersi al termine della stagione. Il turco è legato ai granata fino al giugno 2026, ma entro quella data la società potrà decidere se esercitare l’opzione di rinnovo per prolungare il contratto di un ulteriore anno. Ma in caso contrario, il turco lascerà la squadra di Baroni da svincolato. Al momento, il Torino sembra poter fare a meno del giovane turco, e per questo motivo, l’interesse del Monza, potrebbe spingere sia il giocatore che la società ad accettare eventuali offerte.