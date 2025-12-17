Toro.it

Ultime indiscrezioni di mercato hanno rivelato che una squadra della Premier League sarebbe interessata all’attaccante granata

Da quanto riportato da SportsBoom, in Inghilterra una squadra di Premier League sarebbe interessata ad acquisire Adams per incrementare il suo tasso offensivo. Il Brighton, in particolare, avrebbe messo nel mirino l’attaccante scozzese come possibile sostituto di Welbeck, attuale centravanti dei Seagulls. In caso di trasferimento in Premier League, Adams potrebbe beneficiare di uno stipendio più elevato. Inoltre, la possibilità per il Brighton di qualificarsi a una competizione europea rappresenterebbe un ulteriore fattore di interesse per l’attaccante granata. Prima di avviare eventuali contatti con il giocatore, però, il club inglese dovrà sedersi al tavolo delle trattative con il Torino, che valuta Adams attorno ai 15 milioni di euro.

Che Adams of Torino FC in action during the Serie A football match between Torino FC and AC Milan.
TAG:
slider

ultimo aggiornamento: 17-12-2025

14 Commenti
Sogno granata
Sogno granata
3 minuti fa

E certo, dovendo comprare qualche rinforzo in difesa a gennaio e magari un terzino decente, il mercato a saldo zero si farà vendendo Adams, tanto c’è Zapata e da riciclare Abukhal come seconda punta per rientrare degli 8 milioni buttati questa estate.

Emil
Emil
8 minuti fa

In effetti è l unico rimasto che può avere mercato, quindi…

Last edited 7 minuti fa by Emil

