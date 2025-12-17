Ultime indiscrezioni di mercato hanno rivelato che una squadra della Premier League sarebbe interessata all’attaccante granata
Da quanto riportato da SportsBoom, in Inghilterra una squadra di Premier League sarebbe interessata ad acquisire Adams per incrementare il suo tasso offensivo. Il Brighton, in particolare, avrebbe messo nel mirino l’attaccante scozzese come possibile sostituto di Welbeck, attuale centravanti dei Seagulls. In caso di trasferimento in Premier League, Adams potrebbe beneficiare di uno stipendio più elevato. Inoltre, la possibilità per il Brighton di qualificarsi a una competizione europea rappresenterebbe un ulteriore fattore di interesse per l’attaccante granata. Prima di avviare eventuali contatti con il giocatore, però, il club inglese dovrà sedersi al tavolo delle trattative con il Torino, che valuta Adams attorno ai 15 milioni di euro.
E certo, dovendo comprare qualche rinforzo in difesa a gennaio e magari un terzino decente, il mercato a saldo zero si farà vendendo Adams, tanto c’è Zapata e da riciclare Abukhal come seconda punta per rientrare degli 8 milioni buttati questa estate.
In effetti è l unico rimasto che può avere mercato, quindi…
