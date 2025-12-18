Il centrale italiano è uno degli obiettivi del Torino, che l’aveva già seguito nel corso della sessione di mercato estiva

Il Torino dopo aver ritrovato Petrachi nel ruolo di direttore sportivo cercherà di effettuare una campagna di mercato profittevole in vista della seconda parte di stagione.

In casa granata, la partenza di Coco e Masina ha reso evidente l’urgenza di trovare un nuovo difensore che possa adattarsi bene al Torino di Baroni. Uno dei possibili candidati per ricoprire quel ruolo sembra essere Andrea Carboni, il centrale di proprietà del Monza, che era già stato seguito dai granata nel corso del mercato estivo.

Un giovane promettente per il Torino

Il classe 2001 milita attualmente nel campionato di Serie B. Dall’inizio del campionato, l’italiano si è distinto con una serie di ottime prestazioni, che hanno contribuito a rendere la squadra lombarda una delle migliori difese dall’inizio della stagione. In 16 partite disputate, il Monza ha concesso solamente 12 gol, e con un bottino di 31 punti attualmente occupa la seconda posizione in Serie B, a 3 punti dal Frosinone capolista. Carboni nella stagione 2025/2026 ha dimostrato di avere anche il vizio del gol: è stata infatti la sua rete che ha permesso al Monza di ottenere un pareggio nella sfida contro l’Empoli. Oltre al gol realizzato, il classe 2001 ha registrato anche un assist, a testimonianza della sua efficacia realizzativa in fase offensiva.

Il centrale per la difesa di Baroni

Carboni si è messo in luce con ottime prestazioni nel ruolo di braccetto di sinistra nella difesa a tre del Monza. La formazione lombarda adotta il 3-4-2-1, un sistema tattico con una linea difensiva molto simile a quella utilizzata dal Torino. Per questo motivo, il giovane italiano rappresenterebbe un profilo ideale per i granata, che attualmente non hanno molte alternative a disposizione per il reparto difensivo.