Il difensore è considerato uno dei leader carismatici del Torino, ma una possibile offerta potrebbe mettere in dubbio il suo futuro

Il Torino nonostante non vanti una rosa molto ampia ha una discreta varietà di interpreti per ricoprire il ruolo di esterno di centrocampo.

Oltre ai titolari Pedersen e Lazaro, Baroni può contare sulla freschezza e sull’esplosività di Nkounkou insieme all’esperienza di Biraghi. L’italiano è arrivato a Torino nel corso della scorsa sessione di mercato invernale, tuttavia, nonostante sia uno dei leader dello spogliatoio, non è esclusa una sua possibile cessione a meno di un anno di distanza dal suo arrivo.

Da titolare con Vanoli a riserva con Baroni

L’italiano dal suo arrivo in granata si è distinto come un titolarissimo della squadra di Vanoli, ma con Baroni, Biraghi ha faticato a trovare con continuità il campo. L’ex viola è stato schierato spesso dal 1′ nelle prime settimane del campionato, quando i granata hanno registrato una discreta serie di risultati negativi. Con il passare delle settimane, il tecnico granata ha poi perfezionato l’assetto tattico della sua squadra e a seguito di numerose variazioni, Biraghi è stato relegato in panchina per un discreto numero di giornate. Solamente contro la Cremonese, dopo aver recuperato da un dolore fisico, il classe 1992 è tornato in campo con il Torino, per disputare gli ultimi minuti di gioco

Biraghi cerca spazio

Baroni ha una grande considerazione del giocatore, dal momento che ha spesso speso parole positive nei confronti dell’esterno di difesa: “Biraghi è un ragazzo di valore, sempre presente quando chiamato in causa”. L’ex capitano della Fiorentina vanta dalla sua parte una discreta carriera con risultati positivi, e per questo motivo, il ridotto minutaggio in campo potrebbe portare Biraghi a valutare la possibilità di intraprendere una nuova avventura. Nelle prossime settimane la dirigenza granata inizierà a operare sul mercato, e una possibile offerta potrebbe mettere in discussione la permanenza del difensore a Torino.