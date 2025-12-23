Petrachi non cerca giocatori di passaggio: no al prestito secco ma a un’operazione a lungo termine

Con l’inizio della Coppa d’Africa, non è un segreto che il Torino si trovi in piena emergenza difensiva. Già dall’inizio del campionato, il modulo 3-5-2 ha evidenziato le difficoltà legate alla ridotta profondità della rosa. Gli ultimi infortuni di Ismajli hanno costretto Baroni ad adattare Tameze come braccetto di difesa, dato che il Torino dispone solo di quattro difensori centrali di ruolo. Per questo motivo, in vista del mercato di gennaio, la società granata cercherà di intervenire per rinforzare ulteriormente il reparto difensivo.

Marianucci possibile obiettivo della difesa

Uno dei profili maggiormente seguiti dalla società, come comunicato dal ds Petrachi, è quello di Marianucci: “È un profilo molto interessante, un giovane che sta facendo benissimo”. Il centrale classe 2004, dopo aver disputato un’ottima stagione con l’Empoli è stato acquistato dal Napoli per circa 9 milioni di euro nel corso della scorsa sessione di mercato estiva. L’italiano nella sua esperienza in Serie A ha già ricoperto il ruolo di braccetto di difesa, e per questo potrebbe essere un nuovo inserimento di qualità per il Torino.

Più di un semplice prestito

Nonostante da tempo il Torino abbia spesso deciso di prendere nuovi giocatori con la formula del prestito, non è da escludere che a Gennaio possa arrivare un nuovo interprete a titolo definitivo. A specificarlo è stato proprio lo stesso Petrachi, che, nel corso della sua campagna, cercherà di portare giovani giocatori di qualità che possano crescere al Torino: “Oltre alle qualità tecniche, cerco un requisito specifico e non voglio giocatori di passaggio. Mi piacerebbe che chi arriva restasse a lungo. Solo così si può instaurare quel rapporto di appartenenza fondamentale per il Torino”. Il Torino sembra avere le idee chiare sulle prossime mosse di mercato e, con l’apertura ufficiale delle trattative, proverà a regalare a Baroni un nuovo giovane di qualità.