Il regista dei sardi era già stato accostato al Toro la scorsa stagione, ma alla fine non se ne fece più niente

Il mercato invernale si avvicina e con se tutti i suoi possibili protagonisti, uno di questi potrebbe essere Matteo Prati che non è più una pedina inamovibile nel nuovo Cagliari di Pisacane. Il centrocampista classe ’03 non è nuovo al Torino, che si era interessato a lui nel corso della scorsa stagione in vista della partenza di Ricci, affare che poi non andò in porto.

Prati, idea plausibile solo con una partenza

Vista l’ampia concorrenza a centrocampo, è necessario prima di tutto lavorare in uscita e trovare una sistemazione ai possibili “scontenti”, prima di affondare un eventuale colpo. Il centrocampo granata conta 7 giocatori, un numero sicuramente abbondante visto il modulo che vede l’impiego di due mediani, senza considerare Vlasic, ma va detto che le opzioni realmente valutate dal tecnico restano poche. A oggi la coppia titolare di centrocampo è formata da Asllani e Gineitis con Casadei come prima sostituzione, tutti gli altri, per un motivo o per un altro, non vengono quasi considerati. Tra gli indiziati a poter partire sembra esserci Ivan Ilic, che nonostante la fiducia riposta da Baroni nei suoi confronti, non la mai ripagata a pieno.

Un giocatore che il Toro conosce bene

Il nome di Prati non è sicuramente nuovo ai granata che lo hanno seguito a lungo durante la scorsa stagione, per cercare di colmare la sempre più certa partenza di Samuele Ricci. Il centrocampista rossoblù originario di Ravenna, squadra in cui è cresciuto, è alla terza stagione consecutiva in serie A, al netto di un percorso di crescita evidente. E’ un centrocampista d’ordine, le cui tecnica e personalità sono i suoi punti di forza, caratteristiche che potrebbero solo che far bene a un centrocampo granata ancora senza identità.