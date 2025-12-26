Calciomercato Torino / Trattativa avviata con la società azzurra per il difensore che con Conte sta trovando poco spazio

Il Torino guarda con attenzione al mercato invernale per rinforzare un reparto difensivo che, numeri alla mano, rappresenta una della lacune più evidenti della stagione. I granata, infatti, sono la seconda peggior difesa del campionato, una situazione aggravata ulteriormente dalle assenze di Coco e Masina legate alla Coppa d’Africa.

Calciomercato Torino: l’agente di Marianucci incontra il Napoli

In questo contesto, dunque, si inserisce l’interesse del Torino per Luca Marianucci, difensore centrale classe ’04 attualmente in forza al Napoli. I colloqui tra le parti sono già stati avviati, ma la novità è che nei prossimi giorni l’agente del calciatore, Mario Giuffredi, incontrerà il ds partenopeo Manna per cercare di accelerare la trattativa.

Marianucci, infatti, sta trovando poco spazio nelle rotazioni di Antonio Conte, chiuso da una concorrenza neanche troppo folta, visti i continui infortuni che hanno colpito gli azzurri. Resta comunque difficile per lui scalare le gerarchie per via dei pilastri difensivi a cui conta non rinuncia mai. Una situazione complicata per un difensore giovane, utilizzato solo in un’unica gara, quella contro il Milan alla 5a giornata di serie A. Una condizione che sta spingendo il centrale a guardarsi intorno e valutare nuove opportunità per rilanciarsi e trovare continuità. Ecco che il Toro può rappresentare questa opportunità, la possibilità di ritrovare minuti e consapevolezza.