Matteo Prati segna al Torino il pareggio dell’1-1 e proprio in granata continuano a seguirlo sul mercato, ma prima servono cessioni

Matteo Prati segna al Torino, proprio alla squadra che lo sta seguendo sul mercato. Il classe 2003 del Cagliari ha siglato la sua prima rete in campionato, quella del momentaneo 1-1, proprio ai granata. La dirigenza granata continua a monitorare il centrocampista rossoblù, a pochi giorni dall’apertura della finestra invernale. Un interesse nato già la scorsa primavera, quando consapevole dell’imminente cessione di Samuele Ricci, il Torino aveva sondato il terreno, prima di prendere altre strade e altre decisioni.

Il Torino punta su Prati

Adesso il Torino sembra pronto a riprovarci per il centrocampista ex Spal, che ieri ha giocato un brutto scherzetto ai granata. La giornata di ieri è stata anche l’occasione per i due club per un ulteriore contatto, in attesa di sviluppi dei prossimi giorni. Prati potrebbe essere un innesto importante, giovane e di prospettiva per i granata: si attendono nuovi aggiornamenti sulla possibile trattativa.

Per l’acquisto di Prati serve cedere qualcuno

Per acquistare un centrocampista il Toro dovrà prima cedere alcuni dei suoi centrocampisti, tra i più papabili Ilic, che da quando è arrivato al Toro non ha quasi mai trovato continuità con nessun tecnico e potrebbe comunque riservare un tesoretto importante per il patron Cairo. Un altro nome da valutare sulla lista è quello di Emirhan Ilkhan, che nonostante le ultime comparse per sprazzi di partita, sembra rimanere in ombra nel progetto Baroni e potrebbe partire alla volta di un ennesimo prestito (il Monza è interessato a lui).