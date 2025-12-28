In occasione del match tra Torino e Cagliari il direttore tecnico, Gianluca Petrachi, ha parlato dell’imminente finestra di calciomercato

Il direttore tecnico granata, Gianluca Petrachi, si prepara ad affrontare la sua nuova prima sessione di calciomercato alla guida del Torino. In occasione del match perso contro il Cagliari, il nuovo ds del Toro si è espresso riguardo all’ormai prossima finestra di mercato invernale ai microfoni di Dazn. Dopo il risultato negativo di ieri è ancora più necessario un intervento sulla squadra a disposizione di Marco Baroni, che necessita di migliorie su più fronti.

La sintesi dell’intervista

Alla domanda su come approccerà questa finestra di mercato, Gianluca Petrachi ha risposto: “Il mercato di gennaio è molto difficile e questo è risaputo. Le squadre tengono i giocatori più forti e il mio obiettivo deve più che altro essere quello di fare meno danni possibili alla rosa. Qualora dovesse capitare qualche occasione per migliorarla dovremo essere bravi a coglierla”. Il direttore ha inoltre aggiunto: “Sto tastando tutt’ora quante difficoltà ci siano, ma ci faremo trovare pronti nel caso possano esserci alcune occasioni”.

Successivamente il direttore salentino è stato messo davanti a 4 nomi in possibile orbita granata: Pisilli, Barbieri, Prati e Marianucci, e gli è stato chiesto il suo preferito, ma il direttore ha preferito astenersi dal rispondere: “Io i nomi non gli ho mai fatti, nel momento in cui si apriranno le liste vedremo cosa potremo fare, servirà un briciolo di fortuna e la capacità di sfruttare le chance dell’ultimo minuto”.

La necessità di un mercato alla Petrachi

Seppur il tono di Petrachi sia sembrato quasi arrendevole, parlando soprattutto dell’evitare errori, il Toro necessita di una masterclass del suo nuovo direttore, che dovrà in qualche modo fornire nuovi innesti a Baroni e permettere l’uscita agevole di chi dovrà lasciar loro il posto. Già in passato Petrachi ha dimostrato la sua bravura nel trovare alcuni colpi nascosti di grande livello e la speranza in casa Toro e che questo Gennaio possa dimostrare nuovamente ciò.