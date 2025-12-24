Età, caratteristiche e qualità tecniche di Luca Marianucci, giovane difensore del Napoli, che piace al Torino

Luca Marianucci, accostato al Torino per la sessione invernale di gennaio 2026, è un difensore centrale del Napoli, nato il 23 luglio del 2004 a Livorno. Cresce nelle giovanili dell’Empoli, entrando a far parte della formazione partenopea nella stagione 25/26 per un valore di 9 milioni di euro.

La carriera

Dopo aver trascorso il suo percorso giovanile nell’Empoli, si trasferisce alla Pro Sesto, in Lega Pro, nel settembre del 2023, disputando un campionato che non permise la permanenza di categoria alla squadra lombarda. Ritornato ad Empoli in prima squadra gioca con la maglia azzurra la stagione 24/25, mettendo a registro 18 presenze in campionato. A fine stagione viene acquistato per 9 milioni di euro dal Napoli di Antonio Conte, con cui – nella prima metà di campionato – disputa una sola partita, entrando come titolare nel match perso per 2-1 a San Siro contro il Milan, in cui però riesce a giocare tutti e 90 i minuti.

Le caratteristiche tecniche

Marianucci è un difensore dalla stazza molto importante, alto 186cm e molto abile nel gioco aereo, tassello importante sui calci piazzati per chiunque lo abbia in rosa. E’ versatile tra i vari sistemi difensivi possibili, adattabile sia nella difesa a 3, che in quella a 4. Il livornese è di piede destro e con la Pro Sesto, all’occasione, ha ricoperto anche il ruolo di mediano davanti alla difesa. Prospetto giovane e duttile del calcio italiano.