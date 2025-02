Il presidente e il ds della Lazio avevano recentemente parlato di Ricci e di Casadei: ecco come ha risposto il presidente del Torino

Due giorni fa, durante il suo discorso al Lazio Club Montecitorio, il presidente della Lazio Lotito si era espresso sul mancato arrivo di Ricci in biancoceleste, paragonando il granata a Rovella: “Vale cento volte Ricci, non solo dal punto di vista sportivo, ma anche come persona“.

Parole a cui il presidente del Torino Urbano Cairo ha replicato, facendo riferimento non solo a quanto dichiarato dal patron laziale ma pure dal ds Fabiani qualche giorno prima (“Non spendiamo 18 milioni di euro per un calciatore che non ha mai giocato”, aveva detto in merito a Casadei). “Lotito e Fabiani per Ricci e Casadei fanno come la volpe e l’uva…”.

Cairo su Ricci e Casadei

Con una battuta, dunque, il patron granata chiude quello che nelle ultime settimane era stato sostanzialmente un duello in sede di mercato, con sorpassi e controsorpassi che hanno alla fine portato il Torino ad avere la meglio sulla Lazio per Casadei. Diversa invece la questione Ricci, a lungo un pallino di Sarri ma mai davvero così vicino ai capitolini.