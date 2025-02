Durante il suo discorso al Lazio Club Montecitorio, Lotito ha parlato di Rovella, tirando in causa anche Samuele Ricci

Claudio Lotito, non ha risparmiato parole in un suo discorso al Lazio Club Montecitorio, rispondendo a chi lo aveva criticato per non aver acquistato Samuele Ricci durante il mercato estivo del 2023. Il presidente ha infatti affermato che: “Sono stato attaccato da tutti in estate quando non ho preso Ricci.” La Lazio aveva provato ad acquisire Ricci con una proposta di 15 milioni di euro, ma la trattativa si era interrotta in seguito al rifiuto di Urbano Cairo, che non era disposto a cedere il giovane centrocampista per quella cifra, consapevole del valore del ragazzo. Nonostante la chiusura della trattativa, Lotito non ha esitato a commentare la situazione in modo diretto e deciso.

La scelta di Rovella: Lotito è soddisfatto

In quella stessa conferenza, il presidente Lotito ha esaltato l’acquisto di Niccolò Rovella, arrivato dalla Juventus. Secondo Lotito, il centrocampista ex Genoa e Monza “vale cento volte Ricci, non solo dal punto di vista sportivo, ma anche come persona.” Dicendosi quindi soddisfatto e di non aver alcun rimorso sul non aver rilanciato l’offerta per l’acquisto di Ricci nel 2023