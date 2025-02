La Giunta comunale questa mattina ha approvato l’istanza presentata dal sindaco Lo Russo e l’assessore Carretta

“L’interesse dell’amministrazione è quello del superamento delle ipoteche che bloccano di fatto ogni ipotesi di valorizzazione e investimento di lungo periodo”. Parole pronunciate dal sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, dopo che questa mattina la giunta comunale ha approvato un’istanza presentata dallo stesso primo cittadino e dall’assessore allo Sport Domenico Carretta riguardo al futuro dello stadio Olimpico Grande Torino.

Presentata un’istanza formale all’Agenzia delle Entrate per eliminare le ipoteche

Come è noto, il prossimo 30 giugno scadrà la concessione dell’impianto al Torino e da Palazzo Civico da tempo sono al lavoro per cercare di vendere lo stadio sul quale gravano però un’ipoteca da circa 38 milioni di euro. Nelle scorse settimane Lo Russo ha rivolto all’Agenzia delle Entrate un’istanza formale di non rinnovo dell’iscrizione ipotecaria (ricordiamo che l’ipoteca può essere tolta esclusivamente dall’Agenzia delle Entrata, non dal Comune) ma in attesa di ricevere una risposta, la giunta comunale questa mattina si è riunita per decidere i prossimi passi stabilendo che l’Olimpico Grande Torino potrà essere concesso al Torino, che già lo utilizza, per un periodo massimo di altri 18 mesi alle stesse condizioni attuali (in pratica anche lo stesso canone d’affitto). Poi, in base anche a quanto verrà deciso dall’Agenzia delle Entrate, si valuterà l’eventuale cessione dello stadio o una nuova concessione.

Lo Russo: “Tracciato un percorso che consente di ragione positivamente sul futuro”

“In attesa di sviluppi e visto l’approssimarsi della scadenza della concessione abbiamo tracciato un percorso amministrativo che consente di poter ragionare in modo positivo per il futuro”, ha proseguito Lo Russo. Chiaro che la speranza del sindaco sia quella di potersi sedere nei prossimi mesi al tavolo delle trattative con Urbano Cairo per trovare un accordo riguardo alla cessione del stadio, sempre nel caso in cui l’Agenzia delle Entrata accolga l’istanza per il non rinnovo dell’ipoteca.

Come riportato in un comunicato rilasciato dal Comune, il sindaco ha poi parlato anche della situazione riguardante il Robaldo: “Stiamo lavorando per poter dare corso a quella che, nel nostro programma, è il progetto della Cittadella del Torino, iniziata sbloccando l’iter della riqualificazione del Centro Sportivo Robaldo che era fermo da tanti anni e che procede secondo il cronoprogramma stabilito verso il prossimo 4 maggio, anniversario della tragedia del Grande Torino, in cui verrà inaugurato. Lo Stadio Olimpico è il cuore di questo nostro grande progetto e il passo di oggi va nella direzione di poterlo realizzare”.