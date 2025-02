Sabato 22 si giocherà la sfida tra Torino e Milan all’Olimpico Grande Torino, si va verso il tutto esaurito: già venduti 23mila biglietti

Il Torino dopo la sconfitta contro il Bologna vuole tornare a vincere. Davanti però si presenta un avversario ostico: il Milan. I rossoneri dopo un mercato invernale clamoroso hanno avuto qualche difficoltà ma sono sempre pericolosi. Ad assistere alla sfida sembra ci sarà uno stadio al completo. Infatti, come comunicato dal Torino, si va verso il tutto esaurito. Fino ad ora sono stati già venduti 23mila biglietti. La Maratona è già sold-out mentre rimangono le ultime disponibilità nei Distinti e in Curva Primavera. Ad assistere al tentativo di riscatto del Toro quindi ci saranno molti tifosi granata ma anche tanti tifosi milanisti che seguiranno la loro squadra in trasferta.