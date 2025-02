Maripan sempre promosso, bene anche quando il Toro fa male: ora il prossimo avversario è il Milan di Gimenez

Maripan da quando è tornato titolare, vale a dire dalla sfida di andata contro il Bologna, non ha più lasciato il campo. Sono ormai 9 le partite da titolare assoluto senza mai nemmeno essere sostituito. Il difensore cileno è uno dei pochi granata che indipendentemente da tutto gioca sempre bene. Le sue prestazioni sono sempre state positive e decisive, soprattutto contro l’Atalanta quando, oltre ad un’ottima fase difensiva, ha anche segnato il gol del pareggio. Il numero 13 anche contro il Bologna ha fatto una buona partita riuscendo ad arginare l’attacco della squadra di Italiano. La sua prestazione purtroppo non è bastata e i granata hanno perso. Ora la prossima partita è contro il Milan e il difensore centrale dovrà affrontare un avversario temibile: Santi Gimenez. Il messicano si è subito ambientato a Milano trovando subito il gol. L’ex Monaco invece è una delle poche certezze di Vanoli e probabilmente toccherà a lui marcarlo.

Maripan la rinascita dopo le 5 panchine consecutive

L’inizio di Maripan in maglia granata non è stato dei migliori: contro l’Inter il suo intervento scomposto gli è costato il rosso ancora durante il primo tempo e contro la Fiorentina il suo errore in marcatura su Kean regala alla Viola il gol della vittoria. Dopo la partita contro la Fiorentina quindi Vanoli aveva deciso di mettere il cileno in panchina e lo ha tenuto lì per 5 partite consecutive senza farlo mai entrare. Sembra che la panchina abbia fatto bene al numero 13 che da quando è tornato a giocare non si è perso nemmeno un minuto e ha offerto sempre ottime prestazioni. Le statistiche non fanno altro che confermarlo. Il cileno infatti fa 1.4 tackle a partita, ha recuperato 3.1 palle a partita e ha il 64% di contrasti aerei vinti.

Ora arriva il Milan: occhio a Gimenez

Ora il prossimo avversario non va preso sottogamba. Maripan con ogni probabilità dovrà marcare il numero 7 del Milan, Gimenez. Il messicano ha già trovato il gol in Serie A e non sembra intenzionato a fermarsi. Per questo la marcatura del difensore cileno dovrà essere ancora più attenta di come non sia già di solito.