Guillermo Maripan, difensore cileno, è sempre più importante per questo Torino. Leader in difesa, anche lo zampino sui gol

Non può che esserci delusione in casa Toro dopo la partita contro il Bologna, che ha interrotto la striscia consecutiva di risultati utili. Dal Bologna al Bologna, il Torino è tornato a perdere. E lo ha fatto in modo rocambolesco. Guillermo Maripan è una nota lieta della serata del Dall’Ara. Il numero 13 granata è sempre più importante per questo Torino. Ancora una volta, ha sfornato una grande prestazione contro la squadra allenata da Vincenzo Italiano. Nella difesa a 4, Paolo Vanoli non può fare a meno di lui. Leader in difesa, ma non solo…

Lo zampino sui gol

Oltre ad essersi confermato come ottimo difensore, Maripan anche in zona gol si sta facendo trovare pronto. Contro il Bologna, ha messo lo zampino sui gol. Nel primo di forza, di voglia, di grinta ha portato in area il pallone, prima di fornire il quasi assist (deviazione di Holm), per Vlasic. Nel secondo invece, la sequenza è stata: Vlasic, Gineitis, Sosa, Adams ed Elmas. Ma è stato Maripan a fare il lancio iniziale. Il tutto coronato da una prova difensiva molto solida, l’ennesima. Stessa cosa contro il Cagliari, dove aveva propiziato l’autogol di Thorsby ed era stato un muro dietro. Contro l’Atalanta invece, era stato proprio lui a trovare il gol di testa. Un gran momento di forma per lui.

Le sue parole

A fine partita Maripan ha parlato e queste sono state le sue parole, a conferma di quanto detto sopra: “Oggi mi sento bene, ho fatto un lavoro fisico importante da quando sono arrivato. Mi sento un leader e i miei compagni mi ascoltano“. Consapevolezza dei propri mezzi. Ex Monaco e capitano della Nazionale cilena, Maripan è una risorsa importante per il Toro. Poi ha aggiunto: “Ci è mancata esperienza. Ad ogni modo stiamo crescendo e ora dobbiamo cercare di migliorare velocemente. Penso che come squadra dobbiamo essere più intelligenti”.