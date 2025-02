Contro il Bologna Eljif Elmas è entrato dalla panchina ed è stato decisivo. Sono 7 adesso i gol arrivati dai subentrati

Nel calcio moderno, o meglio in quello post Covid, i cambi hanno preso una maggiore importanza. Da 3, adesso è una consuetudine che siano 5. Così ogni allenatore può modificare molto la propria squadra nella partita. Contro il Bologna, Eljif Elmas ci ha messo solo 3 minuti a fare vedere di cosa è capace. Un gol sublime, di pura tecnica e fantasia. Con questo gol, il primo del numero 11 in maglia granata, sono 7 i gol dalla panchina in stagione per il Torino. Un fattore. Di questi 7, 4 sono stati decisivi e hanno fatto portare a casa punti. Dei 27 gol segnati in totale, 7 sono quindi arrivati dai cambi.

Tutti i gol dalla panchina

Il primo gol dalla panchina è arrivato in Verona-Torino 2-3. Gol di Adams al minuto numero 79, del momentaneo 1-3. Poi ancora Adams, questa volta in Torino-Lazio 2-3. Al 67′ ed era il momentaneo 1-2. C’è anche Vlasic in questa lista. La partita è stata Inter-Torino 3-2. Gol del 3-2 su rigore al minuto 87. Quella partita rimane impressa a tutti per l’infortunio di Zapata. Inoltre, è stata l’unica in stagione giocata con la terza maglia. Prima di quello di Elmas, ce ne sono ancora 3. Torino-Como 1-0, gol di Alieu Njie da subentrato al 75′. Il primo in Serie A per il ragazzo svedese. Altro gol da subentrato per Adams quello in Empoli-Torino 0-1. Un gol spettacolare da centrocampo al minuto numero 70. Infine c’è Gineitis, in Fiorentina-Torino 1-1. Granata in 10 per tutta la partita in pratica, ma il lituano entra in campo e al 70′ pareggia i conti.

I punti portati

Quindi, quanti punti hanno portato al Toro i gol dalla panchina? Quello di Adams contro la Lazio non è stato decisivo, mentre gli altri due sì. 6 punti grazie al Ché. Anche quello di Elmas, per quanto da lasciare senza fiato, non ha portato punti. Così come il rigore di Vlasic. Decisivi invece quelli di Njie (3 punti) e Gineitis (1 punto). In totale, i punti presi grazie ai gol da giocatori entrati dalla panchina sono 10. Sui 28 totali, non sono affatto pochi.