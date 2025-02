Vlasic a Bologna con la fascia e in gol. La rete è un premio alle ultime ottime prestazioni e Vanoli lo responsabilizza

Ormai è noto, per decisione presa da Vanoli, che il capitano del Torino è Samuele Ricci. Prima di lui il capitano era Zapata, poi Linetty, ma anche altri giocatori hanno avuto la fascia a gara in corso o dall’inizio. A Bologna però, per la prima volta in Serie A nella stagione 2024/2025, non c’era Samuele Ricci. Il numero 28 era squalificato per somma di ammonizioni. E allora Vanoli ha deciso di responsabilizzare il numero 10 granata, Nikola Vlasic. A discapito di Linetty. Fascia da capitano al braccio e gol del momentaneo 1-1. Nel complesso, un’altra ottima prestazione. Il croato cresce sempre di più.

Le ultime partite

La sua rete, di sinistro, è un premio alle ultime ottime prestazioni. In estate aveva avuto problemi fisici, ma Vanoli l’ha sempre considerato all’interno del progetto. Contro la Juventus ha trovato un bel gol e da lì la sua fiducia è aumentata. Poi Fiorentina, Cagliari, Atalanta, Genoa e Bologna. In tutte queste gare ha sempre fatto bene. Ispirato, si è reso molto pericoloso in molte occasioni. Vanoli non può che essere soddisfatto. Questo è il vero Vlasic e sembra finalmente che stia trovando la continuità che spesso gli è mancata. La sua qualità serve eccome al Torino.

Il ruolo ideale: trequartista

Tanto passa dal cambio modulo. Vanoli a inizio anno puntava sul suo modulo, il 3-5-2. Vlasic giocava come mezzala destra, quindi più a centrocampo che in attacco. Poi Vanoli è passato al 4-2-3-1 attuale. Con questo modulo, il posto centrale sulla trequarti è tutto suo. Si tratta del suo ruolo naturale e ideale. Libertà di movimento e fantasia. Prima non rendeva, adesso sì. La sua qualità e le sue giocate stanno venendo fuori sempre di più. Lui è uno di quelli che, senza ombra di dubbio, ha beneficiato maggiormente del cambio modulo.