Il centrocampista polacco titolare per la prima volta dal derby ma non ha sfruttato l’occasione che ha avuto. A fine anno sarà addio

L’ultima volta che Karol Linetty aveva giocato dal primo minuto, prima di ieri sera, era stata nel derby contro la Juventus, oltre un mese fa (era l’11 gennaio). Poi aveva saltato per squalifica la trasferta di Firenze, infine si era accomodato in panchina contro il Cagliari, l’Atalanta e il Genoa.

Nella stracittadina lo si era già visto privato della fascia da capitano, che circondava il bicipite di Samuele Ricci: al Dall’Ara però il centrocampista italiano non c’era e si poteva immaginare che il ruolo da capitano spettasse nuovamente a Linetty, d’altronde è stato il capitano eletto dallo spogliatoio dopo l’infortunio di Duvan Zapata. Invece no, l’onere e l’onore di indossare quella fascia al braccio è andato a Nikola Vlasic. Un chiaro segnale di come Linetty sia sempre più lontano dal Torino.

Calciomercato Torino: per Linetty niente rinnovo

Non è certo un mistero che il prossimo 30 giugno il proprio contratto scadrà e che andrà via a parametro zero (la trattativa per il rinnovo non c’è, lo stesso Linetty ha comunicato alla società la propria volontà di provare una nuova esperienza altrove) e anche per questo nelle scorse settimane è stato degradato. Fino al termine della stagione, c’è da scommetterci, l’impegno da parte del numero 77 non mancherà, d’altronde è un professionista serio e lo ha già dimostrato in diverse occasioni: bisognerà però capire quante occasioni Paolo Vanoli gli concederà da qui al termine della stagione.

Occasione non sfruttata

Quella che ha avuto contro il Bologna non l’ha di certo sfruttata a dovere. Sostituire un giocatore come Ricci non è certo facile, ma in un campo pesante e contro avversari molto muscolari, Linetty in mezzo al campo è apparso in difficoltà, tanto da essere auto di una prestazione non certo memorabile. Al Dall’Ara è stata un’occasione mancata per il polacco per provare a risalire nelle gerarchie e provare a chiudere con un ruolo da protagonista la sua esperienza al Torino.