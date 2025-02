I numeri della sfida del Renato Dall’Ara: i rossoblù hanno tirato più volte in porta, meritando la vittoria arrivata nel finale

Una brutta battuta d’arresto per il Torino in Emilia, soprattutto per i modi in cui è arrivata. I granata hanno dato del filo da torcere a una contendente per la Champions League come il Bologna, arrivando a un passo dallo strappare un punto che sarebbe stato molto importante per poter chiudere il discorso salvezza. Poi però un’autorete di Biraghi ha rovinato tutto, facendo sì che i ragazzi di Vanoli tornassero dall’Emilia con il bottino vuoto. Forse, però, la sconfitta è stata il risultato più giusto per quello che le due squadre hanno fatto vedere in campo: Adams e compagni hanno sì messo in difficoltà i rossoblù, i quali però hanno calciato molto di più.

Le statistiche

Nonostante la forte pioggia e un campo difficilmente praticabile, Bologna e Torino non si sono tirate indietro e hanno dato vita a una bella sfida; una sfida che come detto ha visto entrambe creare diverse occasioni, ma i padroni di casa più dei granata. 14 a 7 in particolare il numero di occasioni da gol potenzialmente pericolose prodotte dalle due formazioni. Gli emiliani hanno calciato ben 22 volte, inquadrando però soltanto 6 volte la porta; al contrario, la squadra di Vanoli ha messo insieme soltanto 8 tiri ma 5 di questi verso lo specchio, per un totale di 2,16-1,21 di expected goals. Questo significa anche che Skorupski ha effettuato 3 parate, mentre Milinkovic-Savic 4.

I dati del possesso

In maniera del tutto inconsueta rispetto alle altre gare, il Torino è anche stato “schiacciato” a livello di possesso palla dal Bologna di Italiano. I rossoblù hanno infatti messo insieme il 65%, mentre i granata il 35% e soltanto 156 passaggi. Una partita diversa dalle solite, dovuta per lo più alle caratteristiche degli emiliani.