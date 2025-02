Il nuovo esterno d’attacco, arrivato dal Reims, non ha ancora esordito con la maglia granata: Vanoli fa altre scelte in attacco

Una sconfitta difficile da digerire, quella del Torino a Bologna. I granata prima erano andati sotto, poi sono riusciti a ribaltare il risultato e – dopo aver subito il gol del 2-2 – hanno perso con una rete sfortunatissima provocata da una deviazione di Biraghi. Tanta amarezza in particolare per Vanoli, che aveva preparato molto bene la partita riuscendo a mettere in difficoltà la squadra di Italiano, che in casa aveva fatto molto bene. Nel bene e nel male a decidere la partita sono stati i nuovi arrivati: Elmas aveva portato avanti il Toro con un super gol, Casadei ha rimesso in equilibrio la sfida provocando un calcio di rigore e Biraghi come detto è stato l’autore dello sfortunato autogol. E Salama? Ancora panchina per lui.

Salama ancora fuori

La storia la si conosce ormai a memoria: il Torino ha avuto più di tre mesi per poter individuare il perfetto sostituto di Zapata, ma si è concentrata su altri fronti e quando il tempo stava per scadere si è fiondata su Amine Salama, esterno d’attacco – neanche punta – del Reims che in stagione non aveva segnato neanche un gol. Vanoli ha provato a difendere in pubblico la scelta della società, ma in realtà neanche lui forse aveva in mente di acquistare il francese per sostituire Zapata. Fatto sta che mentre gli altri nuovi acquisti come Casadei, Biraghi ed Elmas (che il tecnico aveva dichiarato fuori condizione) hanno già raccolto qualche minuto, lui è rimasto in panchina nelle due uscite in cui è stato disponibile. Possibilmente il motivo è dovuto all’ambientamento richiesto in un campionato nuovo come la Serie A e in un gruppo diverso rispetto a quello cui era abituato, ma certamente la scelta è anche di natura tecnica. Salama avrà ancora diverse partite per mettersi in mostra, ma dovrà farsi vedere dal mister in allenamento.