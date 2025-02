Il cantante in gara a Sanremo, pubblicamente tifoso del Torino, ha parlato della squadra granata e non solo

È tutto pronto per la finale di Sanremo, in programma questa sera al teatro Ariston. Ma chi tifare? Nessun dubbio per il Torino e i fan granata, che hanno puntato su Willie Peyote, un compagno di tifo. Il cantante 39enne ha da tempo dichiarato la propria fede granata, e nella prima serata del festival si è addirittura presentato sul palco con delle scarpe con su disegnato il toro. Non solo, perché Guglielmo Bruno – il suo vero nome – si è superato e ha seguito il trend di questa edizione, che prevede di scegliere tra la vittoria del festival o il trionfo della propria squadra del cuore. Per quanto riguarda la sua risposta, ovviamente ha scelto il Toro.

Le parole di Willie Peyote

In un’intervista a Nss Sports, Willie Peyote ha dichiarato: “Vincere Sanremo o lo Scudetto con il Torino? Questa domanda non ha senso di esistere, qualunque cosa per il Toro“.

Oltre a questo, il cantante ha affermato: “La trasferta che ricordo di più è quella di Bilbao del 2015, ce l’ho anche incisa su un anello che porto sul palco. Il mio giocatore preferito invece è Ché Adams, perché si chiama Ché. Per quanto riguarda la mia Top 11 posso inserire i nomi di quelli che ho visto giocare: Sirigu, Buongiorno, Glik – di cui ho fatto una canzone – e Moretti in difesa; Bruno Peres a destra e Ansaldi a sinistra, con Pinga e Casadei in mezzo al campo. Credo molto in lui, anche se è appena arrivato. Davanti due attaccanti: Belotti, che mi è dispiaciuto quando ha lasciato, e Maxi Lopez, che ha segnato proprio al San Mames”.