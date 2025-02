Casadei ha giocato titolare e per 90 minuti contro il Bologna. Una prestazione macchiata dall’errore sul rigore

Contro il Bologna il Torino ha perso in maniera assurda una partita all’interno della quale era passato in vantaggio grazie alla prodezza di Elmas. Due errori individuali hanno pesato molto. Prima il rigore causato da Casadei, poi l’autogol di Biraghi. Cesare Casadei ha giocato per la prima volta da titolare in Serie A. Non ha fatto male, anche se deve ancora entrare negli schemi, ma la sua prestazione è macchiata dal fallo che ha causato il rigore e ha risvegliato i felsinei. Rimandato quindi. Ma il ragazzo è giovane e con Vanoli in panchina maturerà sicuramente. Ora testa alle prossime partite.

La scelta

Con Ricci squalificato, Tameze infortunato e Ilic sul mercato non c’erano molte alternative in mezzo al campo. Vanoli ha scelto di schierare dal primo minuto Linetty e Casadei nel 4-2-3-1. Poi nel secondo tempo è entrato Gineitis, ma al posto di Linetty. Quindi non solo la prima dall’inizio per il numero 22, ma anche 90 minuti in campo. Vanoli ha poi spiegato quanto servisse la sua fisicità. In un campo del genere, con la pioggia battente, non si poteva palleggiare troppo. L’asse Vanja Milinkovic-Savic testa di Casadei ha funzionato bene. Casadei ha infatti una fisicità importante e su quello ha fatto bene a centrocampo. I suoi 1.92 metri di altezza fanno la differenza. Peccato per il fallo su Pobega, dovuto all’inesperienza.

Le parole di Vanoli

Vanoli prima della partita aveva detto: “Casadei è di prospettiva, può giocare a due tranquillamente, può fare la mezzala, sa bene che gli manca il ritmo partita, la Serie A per lui è un campionato nuovo, sono convinto che come tutti in questo momento ha portato entusiasmo. Deve migliorare il suo posizionamento, ha tempi di inserimento”. Poi dopo la gara ha commentato: “Sì, Casadei era alla prima partita da titolare, ha fatto un’ottima partita ma lì ha perso l’inserimento ed è stato furbo Pobega a cercare il contatto. Lo accettiamo, alla fine abbiamo perso una partita per un rigore e per un autogol, nel finale forse dovevamo essere più lucidi, sono falli evitabili. Questo è un passo della crescita, lui è un ragazzo giovane“.