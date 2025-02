Bisogna ripartire subito, ed è quello che farà il Torino. Nell’anticipo del venerdì di Serie A i granata sono stati battuti 3-2 dal Bologna, vedendo svanire così la striscia di 7 risultati utili consecutivi che aveva preso il via a fine dicembre. Una sconfitta che ha fatto certamente male, soprattutto per i modi in cui è arrivata: i ragazzi di Vanoli infatti non solo erano andati in vantaggio, ma hanno subìto il gol decisivo al 90′ a causa di un autogol sfortunato di Biraghi. Non c’è tempo di piangersi addosso però, perché c’è un obiettivo chiaro da raggiungere il prima possibile: la salvezza. Per questo motivo, dopo due giorni di riposo, Ricci e compagni si ritroveranno lunedì al Filadelfia per iniziare a preparare la partita contro il Milan, in programma sabato 22 alle 18.00.

Lunedì gli allenamenti al Filadelfia

Weekend di riposo quindi per i granata, anche per poter schiarire le idee o liberare la testa dopo la beffarda sconfitta del Dall’Ara. La squadra si ritrova lunedì al Filadelfia, per il primo dei cinque allenamenti che precedono la difficile sfida contro il Milan. Dovrebbero essere tutti presenti, eccezion fatta per i lungodegenti e per Tameze e Ilic, per questioni differenti; il camerunense si è fatto male la scorsa settimana contro il Genoa e dovrà rimanere fuori per altri 30 giorni circa, mentre il serbo come si sa è al centro di dinamiche di mercato e finché la situazione non si sbloccherà non sarà a disposizione di Vanoli.

Walu e Vlasic da valutare

Due invece i giocatori da valutare: Walukiewicz e Vlasic. Il polacco è uscito al 54′ della partita di venerdì a causa di una contusione all’anca, ma niente di preoccupante a detta del tecnico. Il numero 10, invece, si è accasciato a terra nel finale ma solo per dei crampi dovuti alla stanchezza. In ogni caso lo staff medico li valuterà, per non rischiare nulla.