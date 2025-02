Dopo la frenata, continua la trattativa tra il Torino e lo Spartak Mosca per Ilic: i russi ora vogliono uno sconto per il centrocampista

Il calciomercato si è chiuso ormai da due settimane, ma in casa Torino bisogna ancora fare i conti con una possibile uscita, quella di Ilic. La possibile cessione del centrocampista serbo rappresenta ormai una vera e propria telenovela tra Russia e Italia, con lo Spartak Mosca che continua a essere interessato ma allo stesso tempo si pone dei freni. Sembrava tutto fatto al punto che l’ex Verona si era recato a Mosca per svolgere le visite mediche, ma poi i russi hanno fatto rallentare la trattiva; ora, però, c’è stata una riapertura.

Le ultime sulla trattativa

“Ivan è forte, ci abbiamo sempre creduto, l’acquisto è stato fatto con una cifra importante, vediamo cosa succede, se rimane saremo contenti, vedremo cosa succederà nelle prossime ore”: così ha parlato Davide Vagnati prima della sfida contro il Bologna, non volendosi sbilanciare a riguardo. La verità, però, è che la trattativa tra le due parti per il serbo è ancora aperta. Dopo aver offerto poco più di 20 milioni di euro, però, lo Spartak Mosca ha fatto un piccolo passo indietro, e ora la volontà del club russo è quella di abbassare il prezzo ottenendo di fatto uno sconto.

Detrazione che a questo punto potrebbe anche arrivare, visto che l’interesse del club granata dovrebbe essere quello di monetizzare dalla cessione di Ilic. Ovviamente non si tratterebbe di una cospicua diminuzione dei soldi in ballo, ma magari di una modifica della formula di trasferimento. Intanto tutto resta aperto: Ilic può andare allo Spartak così come può rimanere, e in questo ultimo caso ci sarebbe anche la possibilità di reinserirlo nella lista per la Serie A.