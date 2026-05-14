Il portiere del Lecce è uno dei potenziali obiettivi di mercato che la società granata tenterà di inseguire nel corso del mercato estivo

Ottenuta l’aritmetica salvezza, il Torino sta iniziando a monitorare e sondare possibili piste per valutare come rinforzare la rosa per la prossima stagione.

La questione legata ai portieri resta uno dei nodi principali da sciogliere in casa Torino. La retrocessione di Israel a ruolo di secondo portiere ha infatti reso l’investimento sull’uruguaiano poco proporzionato rispetto al suo effettivo utilizzo in squadra. Dall’altra parte, Paleari ha offerto diverse prestazioni positive, senza però riuscire a convincere del tutto la società a puntare su di lui come titolare anche per la prossima stagione. Per questo motivo, la dirigenza granata sta valutando l’innesto di un nuovo profilo tra i pali: tra i nomi seguiti, quello di Falcone figura tra le prime opzioni sul taccuino di Petrachi.

Il portiere già seguito in passato

Il portiere del Lecce era già stato seguito nelle precedenti sessioni di mercato, quando Vagnati ricopriva ancora il ruolo di direttore tecnico del Torino. Nonostante i numerosi contatti avviati, il club granata ha poi scelto di puntare su Israel per la porta.

Al momento, la permanenza di Falcone in Puglia non appare del tutto certa: qualche settimana fa, infatti, il portiere aveva lasciato intendere di essere pronto per una nuova sfida, dichiarando: “Sento di essere pronto per una grande squadra, di meritare una chance. Sono da quattro anni al Lecce, sempre in Serie A, è questo per me è già tanto. Sarò sempre grato al Lecce perché questa società mi ha fatto coronare il sogno che avevo da bambino, quello di giocare ai massimi livelli in Italia”.

Nonostante il forte legame con la città e l’ambiente salentino, l’obiettivo del giocatore resta quello di continuare a militare in Serie A: “Per il futuro chissà, qualsiasi cosa dovesse arriverà l’importante è rimanere in Serie A e spero che anche il Lecce possa rimanere in A”.

I possibili scenari futuri

Nel caso in cui il Lecce dovesse retrocedere, l’eventuale trattativa per portare Falcone al Torino potrebbe risultare più semplice, anche per via di un contesto sportivo meno competitivo e di dinamiche di mercato più favorevoli. Tuttavia, anche in caso di salvezza del club salentino, la sua partenza non sarebbe da escludere a priori. L’estremo difensore, infatti, ha più volte manifestato l’intenzione di mettersi alla prova in una realtà più ambiziosa e di essere alla ricerca di una “grande squadra”. Nonostante i risultati altalenanti delle ultime stagioni, il Torino potrebbe comunque rientrare in questa definizione, rappresentando per il giocatore una possibile opportunità di salto di qualità e di crescita nel panorama della Serie A.