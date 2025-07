Il Torino prosegue la ricerca al post Milinkovic-Savic. Restano vive le piste che portano a Montipò e Falcone, sullo sfondo Turati

Il Torino è al lavoro per sostituire Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere serbo lascerà il ritiro di Prato allo Stelvio per trasferirsi al Napoli. Il Toro e il club azzurro hanno trovato l’accordo totale sui 19 milioni circa.

Baroni ha chiesto alla società di sostituire il prima possibile Vanja con un portiere della stessa qualità. Il Toro lavora così su più fronti, monitorando le occasioni che di giorno in giorno possono spuntare dal mercato.

Falcone dice sì, Turati resta sullo sfondo

Nella short list del Torino ci sono Wladimiro Falcone, Lorenzo Montipò e Stefano Turati. I portieri di Lecce, Hellas Verona e Sassuolo sono tre indiziati per sostituire Milinkovic-Savic. Baroni conosce già Falcone, con cui ha lavorato a Lecce.

Il portiere è stato allenato dall’ex Lazio nella stagione 2022/2023 e ritroverebbe così una persona stimata. L’estremo difensore giallorosso non esclude una partenza da Lecce dopo vari campionati da protagonista. L’ennesima salvezza incassata potrebbe essere la fine di un cerchio perfetto che racchiude Falcone e lo Stadio via del Mare. Turati, invece, è reduce dalla retrocessione con il Monza. Il portiere di proprietà del Sassuolo sa di non avere spazio in neroverde e, così, valuta proposte da altri club.

Zanetti “allontana” Montipò dal Torino

Tra gli obiettivi del Torino c’è anche Lorenzo Montipò. L’esperto portiere dell’Hellas Verona è reduce da una stagione sofferta ma bella. Gli scaligeri sembravano condannati alla retrocessione e invece, grazie anche al loro portiere, sono riusciti a salvare la categoria. Al termine dell’amichevole giocata dall’Hellas lo scorso mercoledì, l’allenatore del Verona Paolo Zanetti ha confessato che Montipò ha dato piena disponibilità al club gialloblù.

Parole che, all’apparenza, allontanano l’ex Benevento dall’addio al club veneto. A Verona, Montipò rischia però di diventare un caso mercato. Il contratto del giocatore scadrà il 30 giugno 2026 e, qualora il portiere non rinnovasse prima del prossimo dicembre, il Verona rischierebbe di perdere Montipò a titolo gratuito. Il Toro fa leva sul tempo che stringe e continua a seguire con attenzione gli sviluppi che arrivano da Verona.