Calciomercato Torino / Il portiere del Verona è uno dei candidati alla sostituzione di Milinkovic-Savic, ma ora appare più lontano

Lorenzo Montipò è un po’ più distante dal Torino. Il portiere del Verona è uno dei candidati alla sostituzione di Vanja Milinkovic-Savic (in trattativa con il Napoli, nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti tra le parti con gli azzurri che proveranno a chiudere) e da alcune settimane Davide Vagnati ha avviato i contatti con la società gialloblù per capire le possibili condizioni del trasferimento dell’estremo difensore: il cauto ottimismo iniziale sulla buona riuscita dell’operazione si sta però pian piano tramutando in un sempre più maggiore pessimismo.

Zanetti: “Montipò mi ha dato la massima disponibilità”

Non tanto per gli eventuali costi dell’operazione, più che altro perché Montipò sembra sempre più convinto a restare a Verona. Il portiere ha aperto al rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e, negli scorsi giorni, ha anche confermato l’intenzione a rimanere a Paolo Zanetti: è stato lo stesso allenatore della formazione veneta a riverarlo. “Ho parlato con Montipò che mi ha dato massima disponibilità. Lorenzo un giocatore importante per noi, non mi ha detto di voler andare via”, ha spiegato il tecnico al termine dell’amichevole giocata ieri nel ritiro di Folgaria dal Verona contro la Top 22 Dilettanti.

Falcone e Caprile le alternative

Resta invece viva la pista che porta a Wladimiro Falcone, portiere che ha invece comunicato al Lecce la propria volontà a cambiare aria e non ha avuto ripensamenti. Dopo aver definito la sempre più probabile cessione di Milinkovic-Savic, Vagnati farà però anche un altro tentativo con il Cagliari per Elia Caprile, anche se fino a questo momento le richieste dei salentini sono state alte.