Nelle prossime ore sono in programma ulteriori incontri tra le due società per discutere del futuro del giocatore italiano

Sebbene Torino e Venezia negli ultimi giorni non sembrassero essere vicini a trovare un accordo per Oristanio, le due società hanno ripreso i dialoghi per valutare la possibilità di portare a termine il trasferimento. I granata stanno continuando a mantenere vivo il proprio interesse per Oristanio. La sua abilità palla al piede e la sua capacità di rendersi pericoloso nell’area di rigore avversaria sono due delle caratteristiche che hanno portato il Torino a valutarlo come valido elemento in grado di giocare nella trequarti granata (andrebbe ad agire sulla sinistra), e che possa inoltre permettere a Baroni di poter contare su una maggiore varietà offensiva.

I prossimi incontri in programma

La sessione di mercato è ancora lunga, ma Torino e Venezia sembrano essere intenzionati a cercare un accordo che possa permettere a Baroni di poter ottenere Oristanio con un discreto margine di anticipo rispetto all’inizio della stagione. Le due società hanno da poco terminato una serie di nuovi contatti a cui ne seguiranno altri nelle prossime 48 ore, nella speranza che il trequartista italiano si avvicini sempre di più alla squadra granata.

Il punto sulla trattativa: il Toro vuole il prestito

Nei prossimi incontri in programma, le due società cercheranno di trovare un accordo vantaggioso che possa soddisfare le aspettative di entrambi i club. Mentre il Venezia sta cercando di ottenere un buon ricavo dalla cessione richiedendo una cifra intorno ai 12 milioni, il Torino sta invece cercando di limare la richiesta economica del club veneto cercando di ottenere il giocatore a un prezzo più vantaggioso che si aggiri intorno agli 8 milioni. La formula? Come per Ngonge, anche in questo caso i granata vorrebbero il prestito (a circa un milione) con diritto di riscatto (per i restanti 7). I prossimi incontri determineranno quindi come si evolverà la trattativa, nella speranza che possano essere determinanti per permettere alle due squadre di trovare un accordo anche per un eventuale prestito stagionale.