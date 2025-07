Ecco quali sono le principali trattative di mercato delle squadre di Serie A in vista della prossima stagione

L’Espanyol spinge per Charles Pickel della Cremonese. Il club spagnolo ha avviato i contatti con la squadra lombarda per il centrocampista classe 1997, presentando una prima offerta da 1,1 milioni di euro più 400mila euro di bonus. La proposta, tuttavia, non soddisfa ancora le richieste della società grigiorossa, che valuta il giocatore intorno ai 2 milioni.

Nonostante la distanza economica, i catalani restano fiduciosi: dalla loro parte c’è il gradimento del calciatore, che ha già dato il proprio assenso al trasferimento. Nei prossimi giorni sono attesi nuovi sviluppi, con l’Espanyol intenzionato a rilanciare per chiudere l’operazione. La Cremonese è in trattativa anche per Valentin Mihaila, esterno romeno classe 2000 di proprietà del Parma.

Terracciano al Milan, Sportiello all’Atalanta

Si definirà nella giornata di oggi, mercoledì 16 luglio, il giro di portieri che vede protagonisti Pietro Terracciano e Marco Sportiello. I due estremi difensori sono pronti a scambiarsi maglia e destinazione: Terracciano approderà al Milan, mentre Sportiello farà il percorso inverso, direzione Atalanta. Entrambi ricopriranno il ruolo di vice, rinforzando le rispettive rose in vista della nuova stagione.

Il Flamengo ha messo gli occhi su Taty Castellanos e ha avanzato una proposta concreta per l’attaccante argentino della Lazio. Tuttavia, il club biancoceleste ha subito fatto sapere di non avere alcuna intenzione di privarsi del proprio centravanti, ritenuto un elemento centrale nel progetto tecnico. L’offerta del club brasiliano, dunque, è stata rispedita al mittente senza esitazioni.

Il Milan su Pubill

Accordo totale tra Juventus e Porto: Francisco Conceicao è pronto a tornare in Italia, questa volta con la maglia bianconera. Nella serata di oggi è stato raggiunto l’intesa definitiva tra i due club per il trasferimento dell’esterno classe 2002. La Juve verserà 32 milioni di euro al Porto, una cifra superiore ai 30 previsti dalla clausola rescissoria. La scelta è legata alla possibilità di dilazionare il pagamento, opzione che ha convinto il club portoghese ad accettare l’offerta.

Il Milan potrebbe cambiare obiettivo per rinforzare la fascia destra: tra i nomi valutati c’è ora anche Marc Pubill dell’Almeria. I rossoneri stanno riflettendo su nuove soluzioni, complice l’elevata richiesta (pari a 25 milioni di euro) avanzata dal club francese per il precedente obiettivo. In questo scenario, l’esterno spagnolo classe 2003 rappresenta una pista più accessibile sia a livello economico che di prospettiva. I contatti sono in corso e nelle prossime ore il Milan potrebbe affondare il colpo.