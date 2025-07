La neopromossa Cremonese vuole blindare la difesa. I grigiorossi hanno manifestato interesse per Sebastian Walukiewicz

In casa Torino è tempo di mercato. Dopo gli arrivi di Tino Anjorin e Ardian Ismajli, i granata valutano anche le uscite. Milinkovic-Savic e Coco sono solo due dei giocatori che potrebbero abbandonare la maglia granata.

Nelle scorse ore, la Cremonese ha manifestato interesse per Sebastian Walukiewicz. I grigiorossi vogliono blindare la difesa per centrare la salvezza ottenuta con la vittoria dei playoff di Serie B. Walukiewicz è un giocatore esperto, reduce dalle esperienze italiane a Empoli e Cagliari, e potrebbe fare comodo a Davide Nicola.

Walukiewicz non è incedibile

Al Torino sono pochi i giocatori ritenuti incedibili. Oltre ai giovani e Nikola Vlasic, gli altri elementi della rosa potrebbero essere venduti da un giorno all’altro. Per questo motivo, la Cremonese sonda Walukiewicz. I lombardi sono consapevoli di poter ottenere il polacco a un buon prezzo.

È ipotizzabile che l’ex Empoli non sia in cima alle gerarchie di Baroni. Al centro della difesa Maripan, Ismajli e Coco (in attesa di conoscere il suo futuro) sono i calciatori che si giocheranno una maglia da titolare. A destra, Walukiewicz non ha convinto sotto la gestione di Vanoli, dato che il polacco nasce come centrale ed è stato adattato dall’ex allenatore granata sulla corsia per l’assenza di pedine di qualità.

Walu e non solo: gli obiettivi granata della Cremonese

Sebastian Walukiewicz non è l’unico nome granata sul taccuino della Cremonese. I lombardi sono fortemente interessati anche ad Adrien Tameze e seguono con attenzione Antonio Sanabria. Il Torino ritiene entrambi i giocatori due esuberi.

Dunque, l’interesse della Cremonese giova a tutte le parti in causa. I grigiorossi rinforzerebbero il centrocampo e l’attacco (oltre alla difesa con Walu) con due acquisti d’esperienza. Il Torino farebbe cassa con due giocatori che sono ormai fuori dalle rotazioni di Baroni e Tameze e Sanabria ritroverebbero così la centralità persa con il passare delle stagioni al Toro.