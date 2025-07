Il prossimo incontro col Napoli può essere quello decisivo: tra oggi e domani attesi sviluppi per l’operazione che porterebbe Ngonge a Torino

Il giocatore maggiormente inseguito in questa prima parte di mercato, quello che il Torino ora è vicino a portare sotto la Mole. Cyril Ngonge è l’esterno che i granata cercano per riempire uno degli slot sulla trequarti. Baroni lo conosce e lo ha esaltato al Verona, il belga cerca lo spazio che a Napoli non potrebbe avere: ed ecco che la trattativa si è sviluppata nelle ultime settimane e ora potrebbe chiudersi.

Sono giornate decisive: tra oggi e domani i due club potrebbero incontrarsi per definire un’operazione che comunque negli ultimi giorni si è sbloccata.

La formula del trasferimento

Per lungo tempo il nodo è stato la formula: i partenopei volevano monetizzare subito o inserendo un obbligo di riscatto su una cifra intorno agli 8 milioni mentre il club di Cairo ha da sempre fatto sapere la sua intenzione di voler trattare per un prestito con diritto di riscatto.

Sembra che alla fine si chiuderà così e che dunque il Toro potrà spuntarla, puntando sulla volontà del giocatore, che vorrebbe avere più spazio e che sa quanto Baroni lo stimi, ma pure sulla necessità di entrambe le parti di trovare una soluzione nel più breve tempo possibile.

Gli altri esterni

Non sarà l’unica operazione in entrata: il Torino deve piazzare almeno un altro colpo per la fascia opposta senza dimenticare che mancherebbero anche le alternative. Oristanio e al brasiliano Eguinaldo, i nomi al vaglio dei granata.