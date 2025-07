Il Torino prosegue la ricerca dell’esterno ora che è iniziato il ritiro in Trentino: i granata continuano a seguire Oristanio

Arrivati a metà luglio, si è giunti a una tappa importante per la (pre)stagione del Torino. Nella giornata di ieri è infatti ufficialmente iniziato il ritiro di Prato allo Stelvio dei giocatori granata, che già da oggi inizieranno a lavorare sul campo. Baroni potrà contare sul gruppo al completo, eccezion fatta per Schuurs, Savva e Njie, ma allo stesso tempo ha a che fare con diversi giocatori in uscita e solamente due acquisti, i soli Ismajli e Anjorin. La promessa di Cairo, il quale aveva parlato di squadra completa al 90% per il ritiro, non è stata mantenuta, e ora Vagnati cerca di accelerare per completare qualche altro acquisto. Il focus del direttore tecnico è sull’attacco, dove i granata cercano più di un profilo: se Ngonge è in chiusura non si può dire lo stesso di Oristanio, che però continua a essere monitorato.

Ancora nessun’offerta

“Al momento sul tavolo non è arrivato nulla di “vero”, il Torino è interessato a Oristanio ma vedremo. Di sicuro noi non mandiamo via nessuno, non abbiamo necessità di farlo“: così ha parlato Filippo Antonelli, direttore sportivo del Venezia, in merito alla presunta trattativa con il Toro per l’attaccante classe 2002. Una trattativa vera e propria al momento non c’è, i granata hanno bussato alla porta dei lagunari ma non hanno formulato un’offerta negli ultimi giorni.

La volontà del giocatore

E se per Ngonge la società vuole accelerare per consegnarlo a Baroni quanto prima, qui la parola d’ordine è calma. Vagnati e Cairo infatti puntano sulla volontà del giocatore di tornare in Serie A, e aspettano eventuali pressioni fatte da lui stesso al Venezia che possano aprire alla sua cessione anche a un prezzo più basso. Attesa sì, ma Oristanio è comunque nel mirino del Toro.