Incontro in programma con il Napoli oggi per Vagnati, che punta a chiudere la trattativa per Ngonge già in giornata

Un quarto di calciomercato se ne è andato, e il Torino ha ancora tanto lavoro da fare. Nonostante le promesse di Cairo, fino a questo momento i granata hanno chiuso solamente due acquisti e devono fare i conti con la presenza di diversi giocatori in uscita, oltre che con tanti buchi da coprire nell’organico a disposizione di Marco Baroni. In questi ultimi giorni la dirigenza sta dando priorità al reparto offensivo, concentrandosi in particolar modo su esterni e trequartisti. Da un lato è forte l’interesse per Gaetano Oristanio, di cui ha anche parlato il direttore sportivo del Venezia Filippo Antonelli; dall’altro la priorità era e rimane sempre Cyril Ngonge, giocatore che il tecnico ha già avuto a Verona e che ha valorizzato al massimo, e con cui gradirebbe tornare a lavorare. Nelle ultime ore Toro e Napoli si sono avvicinate a un’intesa, e oggi è previsto un nuovo incontro per provare a chiudere.

Si prova a chiudere per Ngonge

Prestito con diritto di riscatto per una cifra tra gli 8 e i 10 milioni di euro: è questa la formula sulla quale stanno lavorando le due società per provare a trovare un accordo. Dopo la resistenza iniziale alla fine il Napoli ha un po’ mollato la presa, andando incontro alle proposte di Vagnati, motivo per cui si è giunti a un punto in cui manca veramente poco per trovare l’intesa. Nell’incontro di oggi si andranno a definire i dettagli, nella speranza che possa arrivare la fumata bianca definitiva. Baroni spera: l’obiettivo dell’allenatore è quello di avere il belga a disposizione già per il ritiro in Trentino, dove i granata sono arrivati ieri sera. Un Ngonge in più a metà luglio, con un mese di allenamenti a disposizione per conoscere i compagni, non potrebbe che essere positivo.