Il classe 2005 del Torino ha firmato il prolungamento di contratto: il club lo ha ufficializzato

Il Torino ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Alieu Njie fino al 2029. L’esterno d’attacco dei granata, al momento fermo per un problema al polpaccio, ha firmato il prolungamento che lo legherà al Torino per altre quattro stagioni. Njie sta lavorando al Fila per recuperare dall’infortunio, poi raggiungerà la squadra in Alto Adige.