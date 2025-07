Ecco quali sono le principali trattative di mercato delle squadre di Serie A in vista della prossima stagione

Il Napoli prosegue i contatti per chiudere l’affare Lorenzo Lucca. L’attaccante è un obiettivo concreto del club partenopeo, che punta a definire l’operazione in tempi brevi. Restano da limare alcuni dettagli legati ai bonus e alle condizioni economiche con l’Udinese, ma la distanza tra le parti è minima e l’intesa finale sembra ormai a un passo. Dopo aver raggiunto l’intesa con Dan Ndoye, il club è pronto a muoversi anche con il Bologna per definire l’operazione. Nelle prossime ore è attesa la prima offerta ufficiale del club azzurro per l’esterno svizzero.

In seguito alla chiusura dell’accordo con Daniel Denoon dallo Zurigo, in casa Pisa adesso gli occhi sono puntati su Mariano Troilo, difensore classe 2003 del Club Atletico Belgrano. I toscani hanno offerto 4 milioni mentre il club argentino ne chiede 6 più una percentuale. Per l’attacco, invece, si continua a spingere per Giovanni Simeone.

La Roma segue El Aynaoui e Rios

La Roma continua a muoversi con decisione sul mercato, con un focus particolare sul centrocampo. Tra i profili monitorati con attenzione c’è Neil El Aynaoui, talento classe 2001 del Lens. Secondo quanto filtra, nella giornata di oggi, martedì 15 luglio, i giallorossi sono pronti a presentare un’offerta ufficiale al club francese: 22 milioni di euro come parte fissa, più bonus che potrebbero portare la cifra complessiva a 25 milioni. Un’offerta considerata in linea con le richieste del Lens e che potrebbe sbloccare la trattativa.

Parallelamente, la dirigenza capitolina continua a lavorare anche su Richard Rios del Palmeiras, altro centrocampista che piace molto allo staff tecnico. La Roma ha mosso, inoltre, il primo passo concreto per Wesley, terzino destro del Flamengo. Il club giallorosso ha presentato un’offerta ufficiale da 20 milioni di euro più bonus, ma la proposta è stata respinta dalla dirigenza brasiliana. I contatti proseguiranno nei prossimi giorni.

Il Milan su Embolo

Il Milan, invece, continua la sua caccia a un nuovo attaccante e tra i profili seguiti con maggiore attenzione c’è quello di Breel Embolo. Il classe 1997, attualmente in forza al Monaco, è un nome che piace alla dirigenza rossonera e che resta tra le opzioni più concrete per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Il club sta valutando le condizioni dell’operazione e segue con interesse l’evolversi della situazione del giocatore svizzero.

La Juventus continua a spingere per riportare Francisco Conceicao a Torino. Il club bianconero ha intensificato i contatti con il Porto nelle ultime ore, con l’obiettivo di trovare un’intesa definitiva sulle cifre dell’operazione. Le parti sono sempre più vicine e l’affare potrebbe chiudersi sulla base di 25 milioni di euro più bonus.