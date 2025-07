Filippo Antonelli, direttore sportivo del Venezia, ha fatto il punto sul mercato e ha anche parlato della situazione di Oristanio

È ufficialmente iniziato il ritiro in Trentino del Torino, senza però che Cairo abbia mantenuto le promesse fatte. Il presidente granata aveva parlato di una squadra pronta al 90% per la trasferta di Prato allo Stelvio, ma al momento sono arrivati solamente due calciatori: Anjorin e Ismajli. Vagnati è al lavoro per poter risolvere questa situazione e mettere a segno nuovi colpi nel minor tempo possibile, concentrandosi soprattutto sul reparto offensivo. Da un lato i granata sembrano vicini a Ngonge del Napoli, mentre dall’altro per rinforzare maggiormente l’attacco seguono Oristanio del Venezia. E a confermarlo è stato lo stesso direttore sportivo – Filippo Antonelli – dei lagunari, che ha parlato della situazione del giocatore ai microfoni de Il Gazzettino.

Le parole di Antonelli su Oristanio

Antonelli, ds della squadra allenata da Stroppa, ha parlato del mercato in un’intervista nominando i gioielli che potrebbero essere venduti e tra questi anche Oristanio: “Non ho ancora parlato con i ragazzi, lo farò in questi giorni visto che sarò in ritiro accanto al mister e alla squadra. Al momento sul tavolo non è arrivato nulla di “vero”, il Torino è interessato a Oristanio ma vedremo. Di sicuro noi non mandiamo via nessuno, non abbiamo necessità di farlo“.