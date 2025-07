Con il reparto offensivo ancora incompleto, il classe 2007 viene provato da Baroni nel suo ruolo naturale: può essere l’occasione giusta

In casa Torino è tempo di valutazioni e di opportunità, soprattutto per i giovani che stanno affrontando il ritiro estivo agli ordini di Marco Baroni. In particolare, uno dei profili che più potrebbe trarre vantaggio dalla situazione attuale della rosa è Alessio Cacciamani. Il classe 2007, reduce da una stagione in crescita con la Primavera, potrebbe trovare spazio nella prima squadra proprio in un momento in cui il reparto offensivo sugli esterni è ancora tutto da completare.

L’opportunità di Cacciamani

Attualmente, infatti, il club granata non ha ancora a disposizione esterni d’attacco veri e propri. L’unico profilo presente in rosa è quello di Valentino Lazaro, ma l’austriaco – come nella seconda parte della scorsa stagione – verrà verosimilmente utilizzato in posizione più centrale nel 4-2-3-1, agendo da trequartista alle spalle della punta. L’arrivo di Cyril Ngonge dal Napoli è in programma, ma al momento la trattativa non è ancora chiusa.

Proprio questa lacuna potrebbe aprire uno spiraglio significativo per il giovane attaccante, che viene descritto come un esterno offensivo molto abile, dotato di velocità e con buone capacità tecniche. Si tratta della sua posizione naturale, e la possibilità di essere testato in ritiro a Prato allo Stelvio nel suo ruolo potrebbe rappresentare la svolta della sua giovane carriera.

Un probabile esterno per il Torino

Il ragazzo si è già messo in mostra in diversi momenti e l’idea dello staff tecnico è proprio quella di provarlo con continuità nel ruolo di esterno offensivo. La concorrenza per un posto in rosa sarà inevitabilmente alta, ma l’assenza (almeno per ora) di alternative di ruolo gioca a suo favore. Se saprà sfruttare l’occasione con il giusto atteggiamento e prestazioni convincenti, Cacciamani potrebbe guadagnarsi uno spazio importante in vista della stagione 2025/2026, o quantomeno entrare stabilmente nel giro della prima squadra.