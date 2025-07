Dopo le due esperienze tra Pro Vercelli e Messina, l’ex numero 10 Dell’Aquila si trasferisce in prestito in Toscana

Dopo le deludenti esperienze della scorsa stagione tra Pro Vercelli e Messina, durante le quali ha giocato in totale 19 partite in Serie C mettendo a referto 2 gol e 1 assist, Francesco Dell’Aquila prova a rilanciarsi. È ufficiale la cessione in prestito all’Arezzo dell’ex numero 10 della Primavera, che avrà dunque una nuova opportunità di mettersi in mostra sempre in Serie C. L’obiettivo è quello di trovare più minuti possibili per poi arrivare pronto al Filadelfia la prossima estate.

Il comunicato dell’Arezzo

“La S.S. Arezzo è lieta di annunciare l’arrivo in amaranto di Francesco Dell’Aquila, esterno offensivo classe 2004, che approda in Toscana dal Torino per la stagione 2025/2026.

Cresciuto nei settori giovanili di SPAL e Torino, Dell’Aquila ha già maturato esperienze importanti in Serie C con le maglie di Pro Vercelli e Messina, totalizzando 19 presenze e 2 reti nella scorsa stagione. Dotato di grande velocità, dribbling e capacità di giocare su entrambe le fasce, rappresenta un innesto di qualità e prospettiva per il reparto offensivo amaranto.

Il club accoglie Francesco con entusiasmo, convinto che il suo talento e la sua voglia di riscatto possano contribuire in modo significativo agli obiettivi della squadra.

Benvenuto ad Arezzo, Francesco!”.